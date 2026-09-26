BUDO, Mudanya-Kabataş hattında bugün iki seferi hava koşulları yüzünden iptal etti

BUDO, Mudanya-Kabataş hattında bugün iki seferi hava koşulları yüzünden iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO bugün iki seferini iptal etti. Şirketin duyurusuna göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?