BUDO'nun bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.