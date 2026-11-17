BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki 12 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Kasım'da planlanan 12 seferini iptal etti. İptal, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile Armutlu (İhlas) hattındaki yolcu seferlerini etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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