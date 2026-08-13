BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.45 ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.