BUDO, yarın Mudanya-Kabataş dahil 8 seferini olumsuz hava nedeniyle iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.