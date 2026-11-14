Buenos Aires Lanus'ta gaz borusu patladı, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, Buenos Aires eyaletine bağlı Lanus ilçesindeki Remedios de Escalada bölgesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama ve yangın meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Şiddetli patlama ve yangın çevredeki konutları, iş yerlerini, bir okulu, huzurevini ve park halindeki araçları etkiledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sivil savunma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Şirket yetkilileri, borunun her iki ucunun kapatılmasıyla gaz sızıntısının önce azaltılacağını, ardından tamamen kesilerek yangının söndürüleceğini belirtti.