Büfeci, Veresiye İsyanı ile Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büfeci, Veresiye İsyanı ile Dikkat Çekti

İnegöl'de büfe sahibi, veresiye borcunu ödemeyenleri uyarıcı notlarla eleştirdi.

21.10.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veresiye yazdırıp getirmeyenler, büfeciyi çileden çıkardı

Büfenin her yeri, borcuna sadık kalmayanlara yazılan notlarla dolu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde büfe işleten Ömer Cabir, veresiye verip geri gelmemesinden yaka silkti. Buna rağmen veresiye isteyenler bitmeyince çileden çıkan büfeci Cabir, büfeyi uyarı yazılarıyla donattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büfe işleten Ömer Cabir (50), mesleğinde 15 yıl içerisinde yaşadığı sorunların önüne geçmek için işyerine müşterileri uyaran yazılar astı. Cabir, isyanını işyerine astığı şu uyarılarla dile getirdi;

"Ayağınıza sigara istemeyin! Girin içeriden alın. Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir. Kesinlikle veresiye istemeyin. Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma."

Konuyla ilgili açıklamada da bulunan Ömer Cabir, "15 yıldır büfe işletmecisiyim. Tabi ki doğa sporlarıyla da 35 yıldır uğraşıyorum. 2003 yılında İnegöl doğa sporları kulübü İDOSK adı altında kulüp ve dernek kurduk. 7 adet branşımız var. 35 yıldır gece gündüz demeden şelale orman, dağ cayır geziyoruz. 15 yıldır insanlarla uğraşıyoruz. Adamın biri burada bir çay içiyor ya da samimiyet kuruyor, 'ağabey birazdan bırakırım' diyor ya da 1 sene boyunca her ay ödemesini düzenli yapıyor. Ama sonra 2 hafta ortadan kayboluyor. ya sokağı terk ediyor ya da işi bırakıyor. Aylardır Whatsapp'dan yazıyorsun dönüş yapmıyor, aylardır telefonla arıyorsun cevap vermiyor. Ama burada kendi oturduğunda birisi bir ödeme yapmadığında kendine küfür üzerine küfür ediyor, kendine gelince yok bir şey. Adama diyorsun borç sigara isteme diye adam diyor bana geçerli değil. Sana geçerli tabi kime geçerli olacak başka. Bir yabancı bile istemez bunu, yıllardır yazıyorsun işte ama insanlar hep uğraştırıyor işte. Birazdan bırakırım diyorlar hiç zamanında bırakıldığını göremedik. Geçerken diyorlar hiç geçtiklerini de göremedik. Cumartesi yanındayım diyor, cumartesi zaten sanayiyi terk ediyor" dedi.

Yalanın ardın arkasının kesilmediğini belirten Cabir, "Aybaşı tamam abi garanti her şeye tamam yani daha önce yaşadığımız bir çok olay var. Adamın biri gece arıyor abi neredesin büfeye gelmiştim borcumu getirmeye tamam diyorum kapının altından parayı gönder diyorum, Sabah 6'da geliyorum kapıyı açıyorum para yok. Arıyorsun adamı usta parayı atmamışsın acil Bursa'ya çıkmam gerekiyordu diyor. Mübarek diyorsun saatler mi sürüyor kapının altından para atmak gözünün içine baka baka yalan sallıyor. Bu yazılar yeni gelen insanlara mesela gelecek sigara içecek bir bakacak borç sigara isteme yazısını görecek. Sıradaki yazıyı gören yeni geldiyse, yeni taşındıysa o yazıyı gördüğünde bir şey istemeye cesaret edemiyor. Bu adam bunu yazmış bana vermez diyor yani gerçekten caydırıcı oluyor. Hiç öyle ince hesap yapmadım ondan ziyade fahiş bir zararım olmasa da. Verilen sözlerin tutulmaması asıl insan ona sinirleniyor. Borcun benim gözümde miktarı yoktur. Bir lirada olsa getir ver kardeşim 100 TL'de olsa getir ver. Ağabey diyor ne var ki kaç para? ya beni ilgilendirmez ben burada aldığım her malı sigara, bisküvi, poğaça hepsini peşin alıyorum. Sen niye kıyaslama yapıyorsun ki bir lirada olsa borçtur yüz lirada olsa borçtur. Borcunu ödeyeceksin bu kadar basit. Ama işte adam hala haklı çıkmaya çalışıyor hep aynı senaryolar" diye derdini yandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İnegöl, Yaşam, Bursa, Ona, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfeci, Veresiye İsyanı ile Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:36:55. #1.11#
SON DAKİKA: Büfeci, Veresiye İsyanı ile Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.