Buğday Alım Fiyatı En Az 20 Lira Olmalı

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bir kilo buğdayın maliyetinin 16-17 lira olduğunu belirterek, buğday alım fiyatının en az 20 lira olması gerektiğini vurguladı.

Barut, Çukurova Bölgesi'nde hasat yapılan buğday tarlasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkesin 'sarı altın' olarak bildiği buğdayda hasat geçen hafta lokal olarak başlamıştı, bugün son hızıyla sürüyor. Ancak üreticilerimiz zorda. Üretim sezonu içerisinde önce kuraklık, sonra zirai don, ardından aşırı yağış ve dolu afeti çiftçimizi mağdur etmişti. Özellikle zirai don felaketi nedeniyle birçok yerde buğday ekim alanı sökülmüştü. Hasadın sürdüğü bugün, üreticilerimiz tedirgin bir bekleyiş içinde. Buğdayda rekoltenin düşük olduğu görülüyor. Rekoltede en az yüzde 30 ile 50 arasında buğday verim kaybı görülüyor.