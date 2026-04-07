Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büğet Köyü'nde Fidan Dikim Etkinliği

07.04.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için Büğet İlkokulu'nda fidan dikimi yapıldı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, Orman Haftası kapsamında Büğet Köyü İlkokulunda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Geleceğe nefes olmak, öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, Tokat Orman İşletme Şefliğinde görevli Şef Sercan Dal ve işletme personeli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Büğet İlkokulu bahçesine mavi çam fidanları dikildi.

Fidan dikim etkinliğinde Orman İşletme Şefi Sercan Dal tarafından öğrencilere orman sevgisini anlatan çizgi filmler izletildi, ormanların korunması ve yangınlara müdahale konularında bilgiler verildi. Ayrıca Tokat Orman İşletme Şefliği tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan’da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110’a çıktı Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik

16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 16:55:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.