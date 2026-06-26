Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

26.06.2026 00:10
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Bakanlar ve siyasi liderlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne ile 7. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/10.30)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Sakarya/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dijital Çağda Rekabet Politikaları toplantısına, TİM'in 33'üncü Olağan Seçimli Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00/İstanbul/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelecek.

(Ottava)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, matematikçi ve astronom Takiyyuddin Rasıd'ın 500. doğum yılı münasebetiyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Rami Kütüphanesi'nde hazırlanan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" başlıklı yazma eser sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Los Angeles/05.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Japonya-İsveç ve Tunus-Hollanda, D Grubu'nda Paraguay-Avustralya, I Grubu'nda ise Norveç-Fransa ve Senegal-Irak maçlarıyla devam edilecek.

(Dallas/Kansas City/02.00/San Francisco/05.00/Boston/Toronto/22.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Basketbol Spor Lisesi'nin (Turkcell BGM) karne törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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