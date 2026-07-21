Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika
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Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

21.07.2026 00:10
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TBMM'de görüşmeler, bakan ziyaretleri, uluslararası diplomasi ve spor etkinlikleri dikkat çekiyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşecek.

(TBMM/12.30/14.00/15.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

CHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/13.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1-Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfınca düzenlenen Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'na katılacak.

(Van/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed ve İletişim Bakanı Mustafa Sened ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya gelecek.

(Bağdat)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Chobani Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/21.00)

2- Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacakları ilk maç öncesi son idmanını tesislerinde yapacak. Teknik direktör Nuri Şahin ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/19.00)

3- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak Finlandiya temsilcisi Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara ve bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/19.30/20.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

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