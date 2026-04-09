Buharkent'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Buharkent'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Buharkent\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
09.04.2026 20:09
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, Halil Fidan hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada Halil Fidan (79) hayatını kaybetti, her iki araç sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Feslek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden F.S. (45) yönetimindeki 27 AZJ 035 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.B. (71) yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsteki yolculardan Halil Fidan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler A.. ve F.S. ile otobüsteki yolculardan M.K. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Buharkent, Güncel, Ulaşım, Trafik, Aydın, Kaza, Son Dakika

Advertisement
