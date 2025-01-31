Buika ve Kibariye'den 'Sevdam Ağlıyor' Düeti

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İspanyol müziğinin Grammy ödüllü usta sesi Buika, arabesk müziğin güçlü seslerinden Kibariye ile "Sevdam Ağlıyor" parçasını yorumladı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 2018'de vefat eden Yaşar Gaga'nın yıllar önceki hayali gerçekleştirilerek, iki sanatçı bir araya geldi.

Buika ile Kibariye'nin ilk single parçası olan şarkının söz ve müziğine Sezen Aksu imza attı, düzenlemesi ise Aytuğ Yargıç tarafından yapıldı. Eser, BKM etiketi ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Birlikte düet yapan iki usta ismin yeni şarkıları, bu yıl içinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek.

İkili, 19 Şubat'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.