Buika ve Kibariye İstanbul’da Büyüledi

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden aynı sahneyi paylaştı.

İki sanatçı, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Buika, sahneye davet ettiği amatör müzisyen olan doktoruyla da bir şarkı söyledi.

İspanyol sanatçı, konserde "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco", Kibariye ise "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam" ve "Ah İstanbul"un aralarında olduğu repertuvarı yorumladı.

İkili, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam Ağlıyor" ve "Tu Bandera" adlı eserleri birlikte seslendirdi.

Gülay Sütçü de konserde iki sanatçıya danslarıyla eşlik etti.