Bujar Muli Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Bujar Muli Dünya Rekoru Kırdı

Bujar Muli Dünya Rekoru Kırdı
18.07.2026 22:13
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Kosovalı sporcu Bujar Muli, 2 ton ağırlığı 5 saniye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kosovalı ekstrem sporcu Bujar Muli, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığı 5 saniye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ekstrem sporcu Muli, Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın kentinin spor salonunda düzenlenen gösteride, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye boyunca taşımayı denedi.

Etkinliği, Muli'yi dünya rekoru denemesinde desteklemek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş izledi.

Ekstrem sporcu Muli, 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye taşıyarak 1819 kilogramlık kişisel rekorunu geliştirdi ve yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen gösterinin ardından Muli'ye dünya rekoru sertifikası takdim edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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