Bukele'den Maduro'ya Göçmen İadesi Teklifi

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Venezuela'ya siyasi mahkumları salıvermesi koşuluyla, Donald Trump yönetimince ABD'den ülkesine gönderilen Venezuelalı göçmenlerin iadesini önerdi.

Bukele, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seslendi.

Bukele, Maduro yönetiminin siyasi mahkumları serbest bırakması halinde Trump yönetimince El Salvador'a gönderilen Venezuelalı düzensiz göçmenlerin salınacağını belirtti.

Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirdi.

Venezuela'da Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini Maduro'nun kazanmasına karşı çıktığı gerekçesiyle mahkum edilen birçok muhalif görüşlü kişinin tutuklu bulunmasını eleştiren Bukele, bu mahkumların "hapiste olmalarının tek sebebinin Maduro'nun seçim yolsuzluklarına karşı çıkmaları olduğunu" ileri sürdü.

Bukele, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ülkesinde tutulan düzensiz göçmenlerin birçoğunun ise "cinayet işlediklerini, sınır dışı edilmeden önce defalarca tutuklandıklarını" kaydederek, El Salvador'da siyasi mahkum bulunmadığını savundu.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.