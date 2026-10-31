Bukele, Haiti'de çeteleri yok edebileceklerini, operasyonun işgal olmadığını söyledi - Son Dakika
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Bukele, Haiti'de çeteleri yok edebileceklerini, operasyonun işgal olmadığını söyledi

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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Haiti'de kaybolan 4 Salvadorlu asker için başlatılan operasyonun çeteleri tamamen yok edebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Bukele, Haiti'ye 2 binden fazla asker konuşlandırıldığını, bunun işgal sayılamayacağını belirtti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'nin varoşlarında kurulan pusuda kaybolan 4 Salvadorlu askeri kurtarmak için başlatılan operasyonun, ülkedeki çeteleri tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori'nin El Salvador'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bukele, Haiti'deki güvenlik krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El Salvador'un çetelerle mücadeledeki tecrübesine dikkati çeken Bukele, "Buradaki (El Salvador) çetelerin kökünü nasıl kazıdıysak, oradakileri de bitirebiliriz. Onları yok etmemizi isteyip istemedikleri tamamen Haiti halkının ve yönetiminin kendi kararıdır." ifadesini kullandı.

Bukele, başkent Port-au-Prince'te çetelerin kurduğu pusu sonrası kaybolan 4 Salvadorlu askeri kurtarmak ve bölgede düzeni sağlamak amacıyla Haiti'ye 2 binden fazla asker konuşlandırıldığını hatırlatarak, ülkedeki çeteleri tamamen ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Haiti'ye yönelik asker sevkiyatının, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşların desteklediği geniş çaplı bir operasyona dönüştüğünü vurgulayan Bukele, bunun bir "işgal" olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

El Salvador ordusunun Haiti'deki varlığına değinen Bukele, şunları kaydetti:

"Biz işgalci bir ordu değiliz, neokolonyalist bir niyetimiz de yok. Haiti halkını tahakküm altına almak gibi bir hedefimiz bulunmuyor. Ulusal ve uluslararası tüm düzeylerden yetki alınmış olan bu girişim, havacı teknik personelimizi canlı kurtarma misyonudur. Bu süreçte askerlerimizi kaçıran çetelere gerekli dersi vereceğiz."

Ne olmuştu?

El Salvador'un Haiti'deki krize müdahalesi, 18 Ekim'de başkent Port-au-Prince yakınlarında 4 Salvadorlu askeri personeli taşıyan araca çeteler tarafından düzenlenen pusunun ardından genişlemişti.

Çetelerle Mücadele Gücü (GSF) kapsamında bölgede bulunan El Salvador, olayın ardından özel kuvvetlerin de yer aldığı geniş çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirmişti.

Bu konuşlandırma, Birleşmiş Milletler'in 2004-2017 yıllarında yürüttüğü Haiti İstikrar Misyonu'nun (MINUSTAH) sona ermesinden bu yana tek bir ülkenin Haiti'ye yaptığı en büyük askeri sevkiyat olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
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