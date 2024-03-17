Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Romanya\'da Türkçe öğrenen öğrenciler için etkinlik düzenledi

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Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Tercihim Türkçe Projesi" çerçevesinde, Romanya'daki devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdi.

Bükreş YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Romanya'daki Dante Alighieri Lisesi, Adrian Paunescu Ortaokulu, Sfantul Andrei Ortaokulu, Uruguay Ortaokulu, 103 Numaralı Ortaokul ve Titu Maiorescu Ortaokulu'nda seçmeli dil dersi olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için eğlenceli ve öğretici etkinlikler yapıldı.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve zihinlerindeki Türkiye ile Türkçe algısını somutlaştırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, bir performans sanatçısı, Nasreddin Hoca kostümü giyerek Rumen öğrencilere fıkra ve hikayeler anlattı.

Etkinlikte, bilgi yarışması ve yapboz atölyelerine katılan öğrenciler, ebru sanatının inceliklerini öğrendi ve ebru eserleri yaptı.

YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, programa ilişkin, "2024'ün başında başlayan projemizde iki ayı geride bıraktık. İnanılmaz bir ilerleme ile çocuklar Türkçe öğreniyor. Türkçe'nin yanında, okullarda düzenlediğimiz etkinliklerle de kültürümüzden seçmeler yaparak onları tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere ve katılımcılara Türk çayı, Türk kahvesi ve baklava ikram edildi.

YEE'nin Romanya'da yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi ile yaklaşık 500 öğrenci, seçmeli dil dersi olarak Türkçe öğreniyor.