Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Belediye öncülüğünde eski cezaevi mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bulancak'ta 19 Mayıs Yürüyüşü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?