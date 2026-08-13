Bulancak'ta 400 Sülün Doğaya Salındı - Son Dakika
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Bulancak'ta 400 Sülün Doğaya Salındı

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Giresun’un Bulancak ilçesinde 400 sülün doğal yaşama bırakıldı, yaban hayatı desteklenecek.

Giresun'un Bulancak ilçesinde doğaya 400 sülün salındı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sülün salımı Bulancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Gümüşhane'deki Kelkit Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonunda yetiştirilen sülünler, Bulancak'ta doğal yaşama uyum sağlayabilecekleri uygun habitatlara bırakıldı.

Sülünlerin doğaya yerleştirilmesiyle yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesinin yanı sıra, tarımsal üretimde önemli zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor.

Sülünlerin beslenme davranışları içerisinde çeşitli böcek ve omurgasızların yer alması nedeniyle, kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskılanmasına destek olmaları bekleniyor.

Sülün salım çalışmaları, önümüzdeki haftalarda Giresun'un diğer sahil kesimindeki ilçelerinde devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulancak'ta 400 Sülün Doğaya Salındı - Son Dakika

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