Giresun'un Bulancak ilçesinde ağaçtan düşen 65 yaşındaki kişi öldü.
Uçarlı Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıkan Kerim A, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Kerim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Bulancak'ta Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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