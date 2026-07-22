Bulancak'ta Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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Bulancak'ta Boğulma Tehlikesi

22.07.2026 18:20
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Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi tedavi altına alındı.

Güzelyalı Mahallesi sahil kesiminde denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15) boğulma tehlikesi geçirdi.

Onları kurtarmak için suya giren Y.K. (15) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi de bu sırada boğulma tehlikesi atlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bulancak, Giresun, Olaylar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulancak'ta Boğulma Tehlikesi - Son Dakika

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