Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi - Son Dakika
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Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres\'in yerine Infantino\'yu önerdi
22.07.2026 01:16
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Birleşmiş Milletler'i yıllardır sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu kez kurumun zirvesi için sürpriz bir isim üzerinde durduğu iddia edildi. New York Post'un haberine göre Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun BM Genel Sekreterliği görevine getirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. New York Post’ta yer alan habere göre Trump, görev süresi yıl sonunda dolacak olan António Guterres’in koltuğuna FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun oturmasını istiyor. Trump’a göre Infantino, FIFA’daki yönetim tecrübesi ve küresel düzeydeki nüfuzu sayesinde BM’nin bir sonraki lideri olmak için oldukça güçlü bir aday.

Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

GEREKÇE: KÜRESEL İTİBAR VE YÖNETİM DENEYİMİ

Habere göre Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde yakın ilişki kurduğu Infantino'nun farklı ülkeleri bir araya getirme kabiliyetine ve küresel saygınlığına dikkat çekiyor. ABD Başkanı'nın, Infantino'nun FIFA'daki liderlik tecrübesinin BM gibi uluslararası bir kurumu yönetmek için önemli bir avantaj sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

GEÇMİŞTE BM'Yİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Trump'ın BM'ye ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar ise dikkat çekiyor. Trump, 2016 yılında Birleşmiş Milletler'i, "büyük potansiyele sahip olmasına rağmen insanların konuştuğu, iyi vakit geçirdiği ama hiçbir şeyin çözülemediği bir kulüp" olarak nitelendirmişti.

İlk başkanlık döneminde ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekme kararı alan Trump yönetimi, UNESCO'dan ayrılmış ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) sağlanan fonları kesmişti. Washington yönetimi, bu adımları söz konusu kurumların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediği gerekçesiyle savunmuştu.

İkinci başkanlık döneminde de BM'ye bağlı çok sayıda kuruluşla ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, bazı BM kuruluşlarının ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket ettiğini, verimsiz olduğunu ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasını boşa harcadığını savundu. Bu nedenle, geçmişte BM'yi sık sık eleştiren Trump'ın şimdi FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu BM Genel Sekreterliği için desteklediği yönündeki iddia uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler'de yeni genel sekreterin belirlenmesine yönelik süreç ise halihazırda devam ediyor. Mevcut Genel Sekreter António Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Temmuz ayı itibarıyla BM Güvenlik Konseyi adayları kapalı oturumlarda değerlendirmeye ve gayriresmî oylamalara başladı. Sürecin Ağustos-Ekim döneminde netleşmesi, Güvenlik Konseyi'nin önereceği ismin yıl sonuna kadar BM Genel Kurulu tarafından resmen atanması bekleniyor. Yeni genel sekreter, 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.

ADAYLIK SÜRECİ KOLAY DEĞİL 

BM Genel Sekreteri olabilmek için yalnızca bir ülkenin desteği yeterli olmuyor. Adayın önce BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alması, ardından BM Genel Kurulu tarafından resmen atanması gerekiyor. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'nın veto hakkı da seçim sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

INFANTİNO'DAN SES YOK 

New York Post'un haberine göre Gianni Infantino, BM Genel Sekreterliği iddiasına ilişkin henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. FIFA Başkanı daha önce yeniden FIFA başkanlığı için aday olacağını duyurmuştu. Haberde, Trump'ın bu fikrinin Washington kulislerinde de sürpriz olarak değerlendirildiği aktarıldı.

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Son Dakika BM Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi - Son Dakika

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