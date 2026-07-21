Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm - Son Dakika
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Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm

21.07.2026 23:18
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Venezuela'da hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı, soruşturma başlatıldı.

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşlarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ölümlerin nedeninin aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Bakanlık ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan iki sağlık çalışanının henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Barinas'taki ölümler ile Anzoategui eyaletinde doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu vurgulandı.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm - Son Dakika

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