Polatlı'da Kedi Yavrularını Ararken Öldü Bulundu - Son Dakika
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Polatlı'da Kedi Yavrularını Ararken Öldü Bulundu

21.07.2026 22:26
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Anne kedi, yangın sonrası yavrularını ararken acı bir gerçekle karşılaştı. Yavrular telef oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının ardından yavrularını arayan kedi, yavrularının ölüsünü buldu. Kedinin yavrularını aradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı'ya bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, geride yürek burkan bir manzara bıraktı. Yangının ardından yavrularını bulabilmek için bölgeyi defalarca dolaşan anne kedinin çaresizce arayışı, olaya tanıklık eden vatandaşları etkiledi. Mahalle sakinlerinin de anne kediyle birlikte yaptığı arama çalışmaları sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Yangının etkisiyle yavru kedilerin telef olduğu belirlendi. Doğal yaşamı da olumsuz etkileyen yangın, sadece yeşil alanları değil, birçok canlının yaşamını da tehdit etti. Anne kedinin yavrularını ararken sergilediği çaresizlik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakılmaması, ateş yakılırken dikkatli olunması ve yangına sebebiyet verebilecek ihmallerden kaçınılması konusunda vatandaşlara bir kez daha uyarılarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Polatlı'da Kedi Yavrularını Ararken Öldü Bulundu - Son Dakika

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