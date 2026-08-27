Bulancak'ta Zafer Bayramı Denizde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulancak'ta Zafer Bayramı Denizde Kutlandı

Bulancak\'ta Zafer Bayramı Denizde Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Burunucu Plajı'nda 'Zafer Küreği' etkinliği düzenlendi. İstiklal Marşı okunup denizde Türk bayrağı açıldı, kürek sörfü gösterileri yapıldı ve çocuklar kırmızı-beyaz balon uçurdu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde "Zafer Küreği" etkinliği gerçekleştirildi.

Bulancak Belediyesi ile Giresun Su Topluluğu Spor Kulübü iş birliğinde Burunucu Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu ve denizde Türk bayrağı açıldı.

Kürek sörfü gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çocuklar da gökyüzüne kırmızı ve beyaz balonlar bıraktı.

Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Merve Yılmaz Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Tetik katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulancak'ta Zafer Bayramı Denizde Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor

16:22
’Manifest’ olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
16:19
Arda Güler için İspanya’da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 16:28:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bulancak'ta Zafer Bayramı Denizde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement