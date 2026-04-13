Buldan: Çözüm Sürecinde Karşılıklı Beklentiler Var, CHP'ye Baskı Süreci Zorluyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yeni çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buldan, 'İşin başka yöne gideceğine dair bir emare yok. Ama karşılıklı bazı beklentiler var. Sadece devletin değil aslında PKK’nin de beklediği ya da Sayın Öcalan’ın da beklediği bazı somut adımlar var. Bu konular üzerinde biraz konuşuldu. Örneğin devlet heyetinin PKK’nin biraz daha somut adım atmasına dair beklentileri var' dedi.

Demokratikleşme adımları atılması gerektiğini belirten Buldan, kayyımların geri alınmaması, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlerin cezaevinde kalması gibi konularda beklentilerin karşılanmadığını ifade etti. CHP'ye yapılan baskıların süreci zorlaştırdığını vurguladı ve görüşmelerin bir kısmının halka yansıtılmadığını söyledi.

Buldan, CHP'nin sürece sahip çıktığını ve Özgür Özel'in desteğinin kıymetli olduğunu belirtti, ancak Öcalan'ın CHP'nin daha cesur adımlar atması gerektiğini düşündüğünü aktardı. CHP'nin taban baskısı altında olduğunu da ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmelerde CHP konusunu gündeme getirdiklerini, ancak cevap alamadıklarını ifade etti.