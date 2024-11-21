Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş

Geniş Video İzle

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir programda yıllar önceki bir MGK toplantısında dönemin başbakanı Erdoğan'ın bir kuvvet komutanına verdiği tepkiyi anlattı. Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş" ifadelerini kullandı.

21.11.2024 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç, yıllar önceki bir MGK toplantısında imam hatip okullarını eleştiren bir kuvvet komutanına dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tepkiyi anlattı. Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş." dedi.

ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN "ERDOĞAN" ANISI

AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir programda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adem Metan'ın programına konuk olan Arınç, kendisinin de TBMM Başkanı olduğu dönemde bir MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kuvvet komutanına gösterdiği tepkiyi anlattı.

"MASAYA VURUP 'SUS ULAN' DEMİŞ"

O dönem başbakan olan Erdoğan'ın, imam hatip okullarıyla ilgili konuşan komutana tepki gösterdiğini söyleyen Arınç, "Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Güncel, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup 'Sus ulan' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 00:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.