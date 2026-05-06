Bülent Gezer\'in Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı

SON I ORTAYA ÇIKTI
Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan ve cansız bedenine 125 gün sonra ulaşılan çoban Bülent Gezer'in aynı gün çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte at üstünde duran Gezer'in selam verdiği görüldü.
