Bülent Kaya: Adalet İçin Ortak Mücadele Şart

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, uluslararası sistemde adaletin zayıfladığını belirterek, tüm ülkeleri ABD ve İsrail politikalarına karşı ortak tavır almaya çağırdı. Kaya, Türkiye'nin iç barış ve demokrasi sürecinde öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi'nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Adalet Sofraları" konseptiyle yurt dışında düzenlediği iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Adaletin hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Kaya, uluslararası hukukun büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini savunarak "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların hiçe sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada adaletin zedelendiğini ve barbarlığın yaygınlaştığını görüyoruz" dedi.

Son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kaya, Kolombiya Devlet Başkanı'na yönelik operasyonlar ve İran'a karşı atılan adımların uluslararası hukuk sistemin zayıfladığını gösterdiğini söyledi. Kaya, "Uluslararası kuruluşların iflas ettiği bir dönemdeyiz. Dünyanın yeni ve adil bir düzene her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.

Tüm ülkelerin uluslararası hukuku ayakta tutacak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Kaya, "Amerika'nın ve İsrail'in emperyalist emellerine karşı ülkelerin dik durması gerekiyor. Avrupa bir güvenlik mimarisi kurmak istiyorsa, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerin ABD'nin bu barbar yapısına karşı tavır alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaya, bölgede yaşanan çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceğini de belirterek, "Bu savaş birkaç gün sürecek bir savaş değil. Etkileri tüm dünyada hissedilecek. Biz bir an önce savaşların sona ermesini ve uluslararası kurumların yeniden güç kazanacağı bir sürecin başlamasını istiyoruz. Türkiye'nin de bu süreçte öncülük etmesi gerekir" dedi.

Avrupa'da yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğunu hatırlatan Kaya, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye için önemli bir lobi gücü olduğunu belirterek, onların sorunlarıyla yakından ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışı seçmenlerinin temsil edilmesine yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Kaya, "Avrupa'daki seçmenlerin bulunduğu bölge seçim çevresi olarak kabul edilmeli ve belirli sayıda milletvekili bu çevreden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeli. Böylece hem vatandaşların sorunları daha yakından takip edilir hem de Türkiye-Avrupa ilişkileri daha canlı tutulur" dedi.

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da değinen Kaya, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalı sürecin sona erdirilmesi için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Komisyon çalışmalarının ardından siyasi partilerin ortaklaştığı bir rapor ortaya çıktığını belirten Kaya, raporda demokrasi vurgusu, silahsızlanma süreci ve toplumsal entegrasyonu güçlendirecek başlıkların yer aldığını ifade etti.

Kaya, bundan sonraki aşamada rapor doğrultusunda yasal ve idari adımların atılması gerektiğini belirterek, "Bu süreç başarıya ulaşırsa Türkiye çatışma, şiddet ve terör saldırılarından tamamen kurtulabilir. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir dönemde iç barışın güçlenmesi ülke demokrasisi için de önemli bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

Silahsızlanma sürecinin başarıya ulaşmasının demokrasi ve hukuk devleti açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Kaya, geçmişte güvenlik gerekçesiyle özgürlüklerin geri planda kaldığını, yeni süreçte ise demokrasi ve hukuk devleti standartlarının güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.