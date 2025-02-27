Bülent Kaya'dan Öcalan'a Destek

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HABER: EMİNE DALFİDAN

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısını olumlu bulduğunu belirterek, "Artık silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir ortamda demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat, insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir" değerlendirmesinde bulundu. Kaya, bundan sonraki süreçte kalıcı olarak silahın ve şiddetin bir mücadele aracı olarak kullanılmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.

Bülent Kaya, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakarak kendisi feshetmesi çağrısını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Çağrının beklenen şekilde gerçekleştiğini söyleyen Kaya, "Örgütün özellikle kendini feshetmesi ile ilgili bir çağrı. Silahların toplanması, Kandil'in durumu, Suriye'deki gelişmeler, bu metne yansıyan konular değil. En azından silahın bir mücadele aracı olarak bu topraklarda artık miadını doldurduğunu ifade etmesi açısından olumlu buluyorum" şeklinde konuştu.

Çağrının karşılık bulup bulmayacağı konusunda Kaya, "Bir ön diplomasi yürütülmüştür, gidiş gelişler ve en sonunda heyetin görüşmesi… Bunu sadece saat 17.00 itibarıyla duymadı taraflar. Onlara önceden bu çağrıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, onların da kanaatleri alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Kaya, şunları kaydetti:

"Siyasette artık silahın, şiddetin,terörün olmadığı bir ortamda, demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat şekilde insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir. ve özellikle Terörle Mücadele Kanunu veya benzeri yasal düzenlemelerle kıskaca alınan düşünce ve ifade özgürlüklerinin önündeki engelleri, suçlamaları ve şeytanlaştırıcı dilin etkisini de mutlaka azaltır diye düşünüyorum. Bu manada sivil siyasetin önünü açar. Burada bir yol haritası, henüz mıntıka temizliği olarak tarif edilecek birçok alan var. Ama 'silahı terk edin, miadı dolmuştur' çağrısı herkesin kabul edebileceği bir çağrıdır."

"Provoke edebilecek dilleri kınayan veya ona müsaade etmeyen bir yaklaşımı birlikte götürmek lazım"

Bülent Kaya, bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceği konusunda şu görüşleri dile getirdi:

"Asıl bundan sonraki süreçte kanaatimce, özellikle bu ortamın temizlenmesi ve kalıcı olarak silahın ve şiddetin bir mücadele aracı olarak kullanılmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Ama bu süreci sabote etmek isteyen kesimler de mutlaka olacaktır. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde süreci takip etmek gerekir diye düşünüyorum.

Sivil siyasetin önünü açan ama aynı zamanda toplumu provoke edebilecek dilleri de kınayan veya ona müsaade etmeyen bir yaklaşımı birlikte götürmek lazım."