Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde konser verdi.
Ortaçgil, "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında Yayla Mahallesi'nde şenlik alanında sahne aldı.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Ortaçgil, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bülent Ortaçgil Kırklareli'nde Konser Verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?