Bülent Turan Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraşacağız (2)
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç ve partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Turan, burada gündeme dair değerlendirmede bulundu.
Kilisede bir vatandaşın öldürüldüğünü hatırlatan Bakan Yardımcısı Turan, Diyarbakır'da da kendi halinde bir adamcağız vurularak öldürüldü. Bunların rastgele mi yapıldığını düşünüyorsunuz. Bunların bir arkası, önü olmadığını mı düşünüyorsunuz. Bu ülke Maraş'ı, Çorum'u, darbeleri, 15 Temmuz'u yaşadı. Fakat kendi irfanı, izanı ile bunları aşmayı başardı. Kim ne yaparsa yapsın, devletimiz de milletimiz de, siyasetimiz de artık bu tarz yanlışlara izin vermeyecek. Bu ülkenin birliğine beraberliğine kim kastediyorsa onun altında kalacak. Bütün partilerin teröre karşı net durması lazım. Bütün yapıların, siyasi anlayışların teröre karşı çok dik durması lazım dedi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, CUymhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de İzmir'in Çiğli ilçesinden Belediye Başkan adayı gösterilen Uygar Yıldırım'ın gelen tepkilerin ardından adaylıktan alındığı öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterilecek. Yıldırım'ın adaylığının açıklanması ilçe örgütünde tepki çekmiş ve paylaştığı videodan hareketle "TikTok fenomeni" yakıştırması yapılmıştı.
Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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