Bulgaristan'a ABD Yakıt İkmal Uçakları İnişi - Son Dakika
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Bulgaristan'a ABD Yakıt İkmal Uçakları İnişi

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Bulgaristan, ABD'ye ait iki yakıt ikmal uçağının Bezmer Hava Üssü'ne indiğini açıkladı.

Bulgaristan, ABD'ye ait ilk 2 yakıt ikmal uçağının, ülkedeki Bezmer Hava Üssü'ne indiğini bildirdi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuşlandırılması planlanan ABD'ye ait en fazla 8 yakıt ikmal uçağından ilk ikisinin üsse ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik durumunun yetkili kurumlar tarafından günlük olarak değerlendirildiği, mevcut değerlendirmeye göre ülkeye yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, 22 Temmuz'da aldığı kararla ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı, mürettebatı, 250'ye kadar askeri personel ile gerekli havaalanı ekipmanının 24 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına izin vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, ABD askeri uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına izin verilmesine tepki göstermişti. Erakçi, bu kararın Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'a ABD Yakıt İkmal Uçakları İnişi - Son Dakika

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