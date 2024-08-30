Bulgaristan, AB Komisyonu üyeliği için adaylarını belirledi - Son Dakika
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Bulgaristan, AB Komisyonu üyeliği için adaylarını belirledi

Bulgaristan hükümeti, Ekaterin Mihaylova ve Yulian Popov'u AB Komisyonu üyeliği için aday gösterdi. Mihaylova GERB partisi tarafından, Popov ise PP-DB ittifakı tarafından aday gösterildi. Başbakan Glavçev, aday listesinden seçilen Mihaylova ve Popov'un nitelikli olduğunu belirtti.

30.08.2024 15:18
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Bulgaristan hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine aday olarak Ekaterin Mihaylova ve Yulian Popov'un isimlerini sundu.

Başbakan Dimitar Glavçev, Parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerin kendisine sunduğu aday listesinden, Mihaylova ve Popov'u seçtiğini bildirdi.

Glavçev, Mihaylova'nın, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi tarafından aday gösterildiğini bildirdi.

Mihaylova, farklı hükümetlerde dışişleri bakanı, adalet bakanı ve bölgesel geliştirme bakanı olarak görev almıştı.

Parlamentonun ikinci büyük siyasi gücü olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı tarafından aday gösterilen Yuliyan Popov ise geçen yıl kurulan ve sadece 10 ay iktidarda kalan eski Başbakan Nikolay Denkov hükümetinde çevre bakanı olarak görev almıştı.

Başbakan Glavçev, kendisine 7 kişilik aday listesi sunulduğunu, Mihaylova ve Popov'un bu listeden seçildiklerini aktardı. Glavçev, "Tüm adaylar çok nitelikliydi." dedi.

Kaynak: AA

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