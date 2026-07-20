Bulgaristan, ABD için 8 yakıt uçağına onay verecek - Son Dakika
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Bulgaristan, ABD için 8 yakıt uçağına onay verecek

20.07.2026 16:04
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Başbakan Radev, ABD'nin Orta Doğu operasyonları için Bezmer Hava Üssü'ne 8 yakıt uçağı talep edecek.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 yakıt ikmal uçağının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılması talebini parlamentonun onayına sunacaklarını açıkladı.

Başbakan Radev, Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan'ın büyükelçiler ve daimi temsilcileri yıllık konferansının açılışında konuştu.

Radev, ABD'nin Sofya Büyükelçiliğinden 17 Temmuz'da diplomatik nota aldıklarını belirtti.

Notada, iki ülke arasında 2006 yılında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında, ???????ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 yakıt ikmal uçağının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının talep edildiğini aktaran Radev, Bakanlar Kurulunun bugün alacağı kararla, konuşlanma izni için parlamentoya teklifte bulunacağını ifade etti.

Bezmer Hava Üssü'nün iki ülke arasında ortak kullanılan askeri tesislerden biri olduğunu belirten Radev, Bulgaristan yasalarına göre yabancı askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına ilişkin kararın parlamento tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

Radev, Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarını koruyan dengeli ve sorumlu bir dış politika izlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan, ABD için 8 yakıt uçağına onay verecek - Son Dakika

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