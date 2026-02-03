Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'dan Hüseyin Can Güner'e Ziyaret

(ANKARA) - Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. Güner, "Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Angel Cholakov'u belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Çankara Belediyesi'nde ziyaret etti. Güner, sosyal medya hesabından Cholakov ile fotoğraflarını paylaşarak şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Angel Cholakov'u belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum."