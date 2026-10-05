Bulgaristan'da 3 bin dönümü etkileyen yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor

Bulgaristan'da Haskovo bölgesindeki İvaylovgrad ilçesine bağlı Gorno Lukovo köyü yakınlarında ormanlık ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haskovo Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, 3 bin dönüm ormanlık ve otluk alanı etkileyen yangına, Krumovo Hava Üssü'nden 2 helikopter, 12 itfaiye aracı ve gönüllülerin müdahale ettiği bildirildi.

Yangının Yunanistan topraklarına da sıçradığı kaydedildi.

Ekiplerin gece boyunca bölgede görev yapacağı, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların yarın da devam edeceği aktarıldı.