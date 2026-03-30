Bulgaristan'da 9. Erken Seçim İçin Hazırlıklar

30.03.2026 11:27
19 Nisan'da yapılacak seçimde Türkiye'deki çifte vatandaşların katılım hedefi yüzde 80.

Bulgaristan, son 5 yılda 8 kez yapılan erken genel seçimlerin ardından 19 Nisan'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara seçime katılmaları çağrısında bulundu.

Çetin, AA muhabirine, seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının ciddi şekilde sınırlandırıldığını söyledi.

Türkiye, ABD ve Kanada gibi ülkelerde konsolosluklar dışında en fazla 20 sandık kurulmasına izin verildiğini belirten Çetin, önceki seçimlerde Türkiye genelinde 168 sandık kurulduğunu hatırlattı.

Sandık sayısındaki bu büyük düşüşe rağmen katılımın artacağına inandıklarını vurgulayan Çetin, seçimlerin önemine dikkati çekti.

"Bulgaristan 5 yılda 8 kez erken genel seçime gitti. 19 Nisan'da 9. kez sandığa gidiyoruz." diyen Çetin, Türkiye'deki seçmenlerin bu süreçte belirleyici rol oynayacağını ifade etti."

Hedef yüzde 80 katılım

Son seçimlerde Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığını belirten Çetin, Trakya'da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de toplam 12 bin seçmenin sandığa gittiğini söyledi.

Yeni seçimlerde çok daha yüksek bir katılım hedeflediklerini vurgulayan Çetin, "Sandıkların az olmasına rağmen bu seçimlerde yüzde 80'e (katılım oranı) hedef koyduk. Temsil gücünü artırmak istiyoruz." dedi.

Seçim sürecinin zorlu geçeceğini ancak Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların her zaman sandığa sahip çıktığına işaret eden Çetin, "Zor bir seçim olacak ama inanıyorum ki çifte vatandaşlarımız yine sandıklara sahip çıkacak. Katılım oranını artırarak Bulgaristan Parlamentosunda bizleri temsil edecek milletvekillerimizin sayısını yükseltmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sandık sayısının sınırlı olmasına rağmen yoğun katılımın siyasi temsil açısından kritik olduğuna dikkati çeken Çetin, tüm seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

Kaynak: AA

Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
