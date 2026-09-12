Bulgaristan'da askeri fabrikanın mühimmat deposundaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bulgaristan'da askeri fabrikanın mühimmat deposundaki yangın kontrol altına alındı

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Bulgaristan'ın Gabrovo kentine bağlı Gorni Varpishta köyü yakınlarındaki askeri fabrikanın mühimmat deposinde dün gece çıkan yangın kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev yangının yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığını belirtti.

Bulgaristan'ın Gabrovo kentinde faaliyet gösteren askeri fabrikanın mühimmat deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gabrovo'ya bağlı Gorni Varpishta köyü yakınlarındaki mühimmat ve barutun bulunduğu depoda dün saat 23.00 sıralarında yangın başladı.

Bir dizi patlamanın meydana geldiği yangın nedeniyle "BG-ALERT" acil uyarı sistemi devreye sokularak halka olay bölgesinden uzak durulması ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin talimatlarına uyulması için çağrı yapıldı.

Olay sırasında deponun içinde çalışan kimsenin bulunmadığı öğrenildi, bölgedeki 2 güvenlik görevlisi ise tahliye edildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, basına yaptığı açıklamada, yangının kontrol altında olduğunu ve yerleşim yerleri açısından tehlike oluşturmadığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'da askeri fabrikanın mühimmat deposundaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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