Bulgaristan'da çıkan yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı - Son Dakika
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Bulgaristan'da çıkan yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde çıkan yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan ve tarım alanı yandı. Yangın, güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlerken, itfaiye ve gönüllülerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Ancak şiddetli rüzgarlar yangının tamamen söndürülmesini güçleştirdi. Son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığı bildirildi.

16.07.2024 13:09
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Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde çıkan yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı.

Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karçev, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'da yangın çıktığını söyledi.

Karçev, yangının güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlediğini, ilçede on binlerce hektarlık ormanın ve tarım alanının yandığını belirtti.

Yangının Lesovo kasabası yakınlarında kontrol altına alındığını kaydeden Karçev, bölgedeki şiddetli rüzgarların yangının tamamen söndürülmesini güçleştirdiğini kaydetti. Karçev, yangının Mihaliç'te henüz ciddi tehlike oluşturmadığı bilgisini paylaştı.

Gönüllülerin ve itfaiyecilerin çabaları için minnettarlığını dile getiren Karçev, "Onların müdahalesi olmasaydı yangın ilk gün çok daha hızlı yayılabilirdi." dedi.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

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