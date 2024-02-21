Bulgaristan\'da Dünya Anadili Günü Türk ve Müslümanlar Tarafından Kutlandı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde, 21 Şubat Dünya Anadili Günü coşkuyla kutlandı.
21 Şubat Dünya Anadili Günü vesilesiyle, Kırcaali'de Ömer Lütfi Kültür Derneğinin organizasyonunda öğrenciler, Türk folklor, dans, müzik ve şiirlerden oluşan kutlama programı yaptı.
Etkinliğe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Mergen, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve diğer yetkililer katıldı.
6,5 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların ana diline saygı ve sevgiyi göstermek amacıyla etkinliğe katılan çok sayıda çocuk ile müzik ve sanat grupları sahne aldı.
Kutlamanın ev sahipliğini yapan Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Müzekki Ahmet, AA muhabirine, bayram olarak bildikleri Anadili Günü'nü 15 yıldır düzenli olarak kutladıklarını söyledi.
Bulgaristan'daki okullarda Türkçeyi seçen öğrenci sayısının her geçen yıl azaldığını anlatan Ahmet, "Biz böyle organizasyonlarla ana dilin önemini göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın ana dillerini yaşatabilmeleri için türküler, şiirler, halk oyunlarından oluşan etkinlikler sunuyoruz." dedi.
Ana dilin önemini vurgulayan Ahmet, "Ana dilini iyi bilen diğer dilleri de rahatlıkla öğrenebiliyor." ifadesini kullandı.
Parlamentoda temsili olan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi İl Başkanı Resmi Murat da Kırcaali'ye bağlı Ardino, Cebel, Kirkovo, Krumovgrad, Çernooçene gibi 7 ilçenin tamamında Dünya Anadili Günü'nün çeşitli programlarla kutlandığını belirtti.
Kutlamaların Kırcaali'de bir gelenek haline geldiğine işaret eden Murat, "Ömer Lütfi Kültür Derneği de Türk kültürünün yaşatıldığı, teşvik edildiği bir merkez oldu." şeklinde konuştu.
Murat, "HÖH Partisinin ana dilinin anılması, okutulması ve Türkçenin Bulgaristan'da kullanılmasını yıllardır teşvik etmektedir. Türkçenin, okullarda hala seçmeli ders olarak okutulsa bile biz yıllardır Türkçe eğitimine destek oluyoruz." diye konuştu.
Murat, HÖH Partisinin kullanılan Türkçe eğitim kitaplarındaki tedarik sıkıntısına da çare bularak, kendi imkanları ile kitap bastırıp okullara dağıttığını anlattı.
Parlamentoda, Türkçenin ana dil olarak okutulması konusunda önerilerde bulunduklarının altını çizen Murat, "Maalesef Türkçeyi, seçmeli ders dışında eğitim müfredatına katamadık. Bu konuda diğer siyasi partilerden destek ihtiyacı duyuyoruz." dedi.
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