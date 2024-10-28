Bulgaristan'da Erken Seçim Sonuçları

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Bulgaristan'da dün yapılan erken genel seçimde 9 siyasi güç, kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 4 giriş barajını aşarak, parlamentoya girme hakkı kazandı.

Toplam 6,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçmenler 27 Ekim'de genel seçim için oy kullandı. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları da eş zamanlı oy kullandı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Buna göre katılım oranı yüzde 36 civarında kaldı, yaklaşık 2 milyon seçmen oy kullandı.

Bu sonuçlara göre, 240 üyeli 51'inci Parlamentoya 9 parti ve koalisyon girmeyi başardı.

Parlamentoda temsil hakkı kazanan Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi oyların yüzde 26,40'ını, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı oyların yüzde 14,23'ünü ve Popülist Rusya Yanlısı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) Partisi ise yüzde 13,38 oranında oy topladı.

"Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)-Yeni Başlangıç" Partisi oyların yüzde 11,45'ini alırken, Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) oy oranı yüzde 7,57'de kaldı.

Hak ve Özgürlükler İttifakı (ASP) seçmenlerden yüzde 7,49 oranında oy alırken, "Böyle bir Halk Var (İTN)" yüzde 6,79, "Meç" (Kılıç) yüzde 4,59, "Veliçie" (Yücelik) ise yüzde 4,01 oy oranıyla seçim barajını geçti.

MSK, seçimin nihai sonuçlarının 31 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.

Türk ve Müslümanların oyları

Bulgaristan'da geleneksel olarak Türk ve Müslümanların oylarını alan HÖH Partisi seçim öncesi ikiye bölünmüştü.

Eski parlamentoda temsili bulunan partinin Eş Başkanı Delyan Peevski, parlamento grubunda yer alan milletvekillerin bir kısmı ile birlikte "HÖH-Yeni Başlangıç" isimli bir parti kurmuştu.

"HÖH-Yeni Başlangıç", yurt içinde ve yurt dışında yapılan son seçimde toplam 268 bine yakın oy aldı.

Eski HÖH partisinin Onursal Lideri Ahmet Doğan'ın yandaşlarının oluşturduğu Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) ise bu seçimde HÖH-Yeni Başlangıç partisine rakip olarak katıldı. APS bu seçimde yaklaşık 175 bin oy topladı.

27 Ekim'deki seçimde, 168 sandığın kurulduğu Türkiye'de 46 bin civarında oy verildi.

Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılan bir önceki seçimde Türkiye'de 50 bine yakın seçmen oy kullanmıştı.

Başbakan adayı olacak Borisov

Seçimde en yüksek oy toplayan GERB'in lideri Boyko Borisov, yaptığı açıklamada, başbakan adayı olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Borisov, Rusya yanlısı Vızrajdane Partisi dışındaki diğer tüm siyasi güçlerle koalisyon müzakerelerine hazır olduğunu duyurdu.

Seçimi ikinci sırada tamamlayan PP-DB İttifakı'nın Eş Başkanı Kiril Petkov ise kabine kurma görüşmeleri konusundaki inisiyatifin GERB Partisine ait olduğunu açıkladı.

Tek alternatif koalisyon hükümeti

Seçim sonrası oluşturulacak 240 üyeli 51'inci parlamentoda güçlerin dağılımı, ülkede ancak bir koalisyon hükümetinin iktidara gelebileceğini gösteriyor.

Gözlemciler, renkli bir parlamentoda 3-4 taraflı bir koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik çabalar beklediklerini belirtiyor.

Bir koalisyon hükümetinin parlamentodan güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin oylarını alması gerekiyor.

İzlenmesi gereken anayasal sürece göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni parlamentonun ilk oturumu için toplanması için tarih belirleyip, meclisteki siyasi güçler ile yapacağı istişarelerin ardından en çok oy alan partiye hükümet kurma görevi vermesi gerekiyor.