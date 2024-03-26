Bulgaristan'da Hükümet Kurma Çalışmaları Sonuçsuz Kaldı

Bulgaristan'da Başbakan Nikolay Denkov hükümetinin 6 Mart'ta istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Parlamentoda en büyük grubu bulunan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden başbakan adayı gösterilen Mariya Gabriel'in adaylıktan çekilme kararı, ülkedeki siyasi sürecin devamı için oylamaya sunuldu. 240 üyeli parlamentoda yapılan oylamaya katılan 227 milletvekilin 226'sı, Gabriel'in adaylıktan çekilmesine destek verirken 1 milletvekili çekimser kaldı.
Böylece, hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Gabriel, dün basına yaptığı açıklamada, GERB partisi adına parlamentoda grubu bulunan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı ile son günlerde yürüttüğü koalisyon müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmişti. Başbakan adaylığından vazgeçerek hazırladığı kabine taslağını geri çeken Gabriel, kararını parlamentoya yazılı bildirmişti.
Bu arada parlamentodaki PP-DB ittifakı dışındaki siyasi partilerin liderleri, şimdiye kadar yapılan hükümet kurma girişimlerinin verimsiz olduğunu, ülkenin erken parlamento seçimine gitmesini tercih ettiklerini beyan etti.
Gabriel, 6 Mart'ta istifa eden Başbakan Nikolay Denkov'un hükümetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı yapıyordu.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Denkov'un istifasından sonra 18 Mart'ta parlamentoda en büyük grubu bulunan GERB partisinin başbakan adayı Gabriel'e hükümeti kurma görevini vermişti.
Anayasal süreç
Anayasal prosedüre göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, yeni erken seçim tarihi belirlemeden önce parlamentodaki sırasıyla ikinci ve üçüncü en büyük gruba hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.
Radev'in ikinci kabine kurma görevini PP-DB'ye vermesi bekleniyor.
GERB lideri Boyko Borisov, mevcut parlamento formatında başka hiçbir kabine taslağına destek vermeyeceklerini bildirdi. Borisov, partisinin erken seçime gitmeyi tercih ettiğini belirtti.
GERB ile PP-DB'nin koalisyon ortağı olduğu Nikolay Denkov Hükümetini dışarıdan destekleyen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Başkanı Delyan Peevski, partisinin de erken seçim istediğini açıkladı. Peevski de mevcut parlamentoda kurulabilecek başka bir kabineye destek vermeyeceklerini kaydetti.
Ülkedeki siyasi arenada köklü değişiklik olmazsa erken seçimin 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.
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