Bulgaristan'da İki Camii Restorasyonu Protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında, Bulgaristan'daki iki caminin restorasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Yanbolu kentindeki Hz. Ebubekir Camisi ile Varna'nın Provadya ilçesinde yer alan Sarı Hüseyin Camisi'nin restorasyonu kapsamında protokol töreni düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci katıldı.

Açıklamada beyanına yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Aksu, işbirliğinin yalnızca restorasyon çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, iki ülkenin yüzyıllara dayanan mirasını ve hafızasını canlandırdığını ifade etti.

Aksu, "Sarı Hüseyin Camisi ve Hz. Ebubekir Camisi restorasyonlarına kısa zamanda başlamak ve özüne sadık şekilde yaşatmak öncelikli hedefimiz. Her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Camiler

Sarı Hüseyin Camisi, Provadya Kasabası'nın merkezine yakın bir konumda bulunuyor. Yerel Taşınmaz Kültür Varlığı statüsüne sahip yapının, 1703 yılında inşa edildiği biliniyor.

Eserin vakıf kültür varlığı oluşu, 18 Kasım 755 tarihli Hurufat Kaydı belgesine dayandırılıyor.

Edirne'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Hz. Ebubekir Camisi'nin yapımına Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanlarında başlandığı değerlendiriliyor.

Son yıllarda caminin duvarlarında meydana gelen çatlaklar endişe uyandırsa da yapı, ibadete açık durumda bulunuyor.