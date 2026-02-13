Bulgaristan'da İstifa Sonrası Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Bulgaristan'da İstifa Sonrası Türkiye Vurgusu

13.02.2026 20:22
Başbakan Jelyazkov, Türkiye ile ortaklıklarının barış için önemli olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da protestoların ardından istifasını sunan Başbakan Rosen Jelyazkov, Türkiye ile ortaklıklarının barışın tesis edilmesinde bir temel taşı olması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Jelyazkov, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Jelyazkov, Türkiye ile ortaklıklarının, barışın tesis edilmesinde bir temel taşı olması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da barış sürecine katılımın her iki ülke için çok önemli olduğunu dile getiren Jelyazkov, barışa yönelik girişimlerin bir parçası olduklarını vurguladı.

Jelyazkov, "Bu nedenle, Türkiye ile birlikte, komşu ülkeler arasındaki ortaklığın dünyadaki barış sürecini nasıl kolaylaştırabileceğini ve teşvik edebileceğini gösteren çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Başbakan Jelyazkov, Avrupa Birliği (AB) içinde son dönemde tartışılan "güçlendirilmiş işbirliği" veya kamuoyundaki adıyla "iki vitesli Avrupa" girişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, girişimin siyasi bir ayrışma değil, sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik teknik bir hazırlık süreci olduğunu savundu.

Jelyazkov, söz konusu girişimin yanlış anlaşıldığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu girişim, aslında sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili son derece özel bir meseledir. Düzenlemeleri henüz hazır olmayan ülkelerin sürece daha sonra dahil olmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla bunu, Avrupa'nın bütünlüğünü veya AB içi dengeleri bozacak bir durum olarak görmüyorum. Mesele, ülkelerin siyasi veya ekonomik gücüyle değil, teknik hazırlık seviyeleriyle ilgilidir."

Bulgaristan'ın konuyu titizlikle gözden geçireceğini belirten Jelyazkov, sürece dahil olmak isteyen ülkelerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması son dönemde iki vitesli Avrupa yaklaşımı olarak da öne çıkıyor.

Güçlendirilmiş işbirliği, AB bünyesinde en az 9 üye ülkenin, diğer üyelerin katılımı olmadan belirli bir alanda daha ileri entegrasyon veya işbirliği kurmasına olanak tanıyan bir sistem olarak biliniyor.

Bulgaristan'da Jelyazkov hükümetinin istifasının ardından erken genel seçim kararı alınmış, seçime kadar Merkez Bankası (BNB) Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov, geçici başbakan olarak atanmıştı. Gyurov'un gelecek hafta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

