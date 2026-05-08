Bulgaristan'da Radev Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan'da Radev Hükümeti Güvenoyu Aldı

Bulgaristan\'da Radev Hükümeti Güvenoyu Aldı
08.05.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da Rumen Radev'in hükümeti, parlamentoda güvenoyu alarak göreve başladı.

Bulgaristan'da İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev'in hükümeti, parlamentoda güvenoyu aldı.

240 üyeli parlamentoda Radev hükümetinin güven oylaması yapıldı.

Oylamaya katılan 228 milletvekilinin 122'si "evet", 70'i "hayır", 36'sı ise "çekimser" oyu kullandı.

Böylelikle yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için gereken en az 121 "evet" oyuna ulaşılmış oldu.

Oylamadan sonra Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının çalınmasının ardından Başbakan Radev ve bakanlar yemin etti.

Başbakan Radev'in yeni hükümeti 18 bakan ve 4 başbakan yardımcısından oluşuyor.

Yemin töreninin ardından basına açıklama yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, hükümette görev alan birçok ismi yakından tanıdığını belirterek bu kişilerin ülkeyi yönetecek deneyim ve cesarete sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Yotova, Bulgaristan halkının yeni hükümetten kısa sürede somut sonuçlar beklediğini ifade ederek 2026 bütçesi hazırlıklarının yanı sıra fiyatları düşürmeye, enflasyonu kontrol altına almaya ve yargı reformunu başlatmaya yönelik yasa paketlerinin pazartesi günü parlamentoya sunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Radev, 19 Nisan'da yapılan genel seçimlerde 131 milletvekili çıkararak birinci olmuş ve koalisyonuna tek başına hükümet kurma çoğunluğunu sağlamıştı.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

???????Bulgaristan'da tekrarlayan siyasi krizler yüzünden son 5 yılda 8 kez erken genel seçime gidilmişti.?????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Radev Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:09:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Radev Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.