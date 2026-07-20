Bulgaristan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Silistre iline bağlı Tutrakan kentinde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle kanalizasyon sistemi yetersiz kalırken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Lofça (Lovech) iline bağlı Teteven kentinde ise dağlık alandan gelen sel suları yollara çamur, taş ve ağaç parçaları taşıdı. Belediye ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan, Blagoevgrad iline bağlı Pletena köyünde etkili olan ceviz büyüklüğünde dolu, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.

Yetkililer, sel ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın şu ana kadar bildirilmediğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ve bazı bölgelerde sağanakların beklendiğini duyurdu.