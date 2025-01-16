Bulgaristan'da Yeni Hükümete Güvenoyu - Son Dakika
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Bulgaristan'da Yeni Hükümete Güvenoyu

Başbakan Rosen Jelyazkov'un liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

16.01.2025 14:48
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Bulgaristan'da Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı olarak başbakan seçilen Rosen Jelyazkov'un kurduğu üçlü koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

240 üyeli parlamentoda koalisyon hükümetinin güven oylaması yapıldı.

Oylamaya katılan 239 milletvekilinin 125'i "evet", 114'ü "hayır" oyu kullandı.

Böylelikle yeni hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gereken en az 121 "evet" oyuna ulaşılmış oldu.

Oylamanın ardından Bulgaristan ve Avrupa Birliği marşlarının okunmasının ardından Başbakan Jelyazkov ve bakanlar yemin etti.

Başbakan Jelyazkov'un da üyesi olduğu, parlamentoda en büyük grubu olan GERB partisinin liderliğinde kurulan yeni hükümet, 19 bakan ve 3 başbakan yardımcısından oluşuyor.

Ülkenin yeni hükümetinde GERB partisine, eski Komünist Partinin çizgisinde Rusya yanlısı siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve eski şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) koalisyon ortağı oldu. 19 üyeli kabinede GERB partisinin koalisyon ortağı diğer iki patiye 4'er bakanlık koltuğu verildi.

Parlamentoda üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Demokrasi Hak ve Özgürlükler – DPS (DPS-DPS) parlamento grubu hükümette bakan bulundurmadan, dışarıdan destek verme beyanında bulundu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede yıllardır süren siyasi krizin son bulması gerektiğini belirterek "Bulgaristan kalıcı ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyuyor. Bu hükümetin çalışma ufku ulusal çıkarlarına bağlı kalarak oligarşiden bağımsız kalmalı." dedi.

Bulgaristan'da yaşanan siyasi kriz yüzünden ülkede son 3 yılda 7 kez genel seçime gidilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Yeni Hükümete Güvenoyu - Son Dakika

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