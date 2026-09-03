Bulgaristan'da Yotova, BTA Genel Müdürü Valchev'i yardımcı adayı gösterdi - Son Dakika
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Bulgaristan'da Yotova, BTA Genel Müdürü Valchev'i yardımcı adayı gösterdi

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 25 Ekim'deki seçimlerde BTA Genel Müdürü Kiril Valchev'i cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterdi. Valchev, daveti ajansa yönelik takdir olarak kabul ettiğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 25 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev'i cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterdi.

Yotova, basına yaptığı açıklamada, Valchev'in hukukçu, gazeteci ve kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu belirterek, "Gazeteciler, sadece aldıkları eğitim nedeniyle değil, mesleklerini bir görev ve tutkuyla yaptıkları için gazetecidir. Gazeteciler arasında hukukçular, iş insanları, ekonomistler ve geniş bir kültürel birikime sahip kişiler de var. Yıllar içinde Valchev'de iyi bir hukukçunun yanı sıra gazeteciyi, kamuya mal olmuş kişiyi ve yükseköğretim kurumlarında ders veren bir akademisyeni gördüm. O insanları bölmek yerine bir araya getirebildiğini kanıtladı." diye konuştu.

Valchev ise açıklamasında, aday olmak için çaba göstermediğini belirterek, "Cumhurbaşkanının davetini şahsıma değil, ajansa yönelik bir takdir olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kiril Valchev kimdir?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1973'te dünyaya gelen Valchev, Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1995'te Almanya'nın Köln kentinde Deutsche Welle'de radyo yönetimi eğitimi aldı, 2000'de ABD'de Alman Marshall Fonu'nun Avrupa Liderleri Programında bursiyer oldu. 2003'te Londra'daki BBC'nin Bulgarca servisinde staj yaptı.

Valchev, 1994'ten itibaren radyo programlarının yazarlığını ve sunuculuğunu yaptı. 2000-2004 yıllarında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1993-1995 yıllarında BTA'nın Yurt Dışı Haberler servisinde çalışan Valchev, 27 Ocak 2021'de Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.

Kaynak: AA

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